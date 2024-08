Andinho (União), ex-prefeito de Arraial do Cabo, e documento - Reprodução

Publicado 22/08/2024 19:51

CAI NA LEI DA INELEGIBILIDADE



Circulou nos grupos de whatsapp de Arraial do Cabo, nesta quinta (22), que o grupo do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Andinho Brito (União) estava "soltando foguete" por conta de uma certidão circunstanciada que ele conseguiu por ter parcelado uma dívida de R$ 262 mil na Fazenda Nacional e, desta forma, conseguindo resolver a questão da quitação eleitoral. Porém, o cartório o advertiu que o documento não o livra de outras quatro pendências que ele tem, as quais o fazem cair na lei de inelegibilidade. Entre essas restrições estão as contas rejeitadas pela Câmara Municipal por ato doloso de improbidade administrativa, considerado vício insanável na hora de obter o registro de candidatura. Aliás, Andinho pode até registrar candidatura e ir para as eleições, mas os votos dele não serão computados, mas sim nulos. A não ser que ele consiga uma outra decisão judicial suspendendo os efeitos dessas condenações da Câmara Municipal, que rejeitou as contas dele.



Ton Porto (PDT) e Andinho (União) Divulgação

QUAIS AS REAIS INTENÇÕES?



Consultando advogados eleitorais, recebemos a informação taxativa que toda "essa festa" pela obtenção da quitação eleitoral não passa de "firula". Então, com que objetivo, deve estar se questionando cidadão cabista, Andinho tem feito essa movimentação? Esse é o ponto. Descobrir quais são as verdadeiras intenções de dele, se vai apoiar o candidato Ton Porto (PDT) ou está cozinhando o coleguinha pra chegar na frente e vir candidato, esvaziando o grupo do pedetista e se mantendo como líder da oposição. São tantas as conjecturas nesse cenário peculiar de Arraial, que a única certeza que temos até o momento é que não e sabe ainda quem será o adversário de Marcelo Magno. Outro detalhe importante: Ton deve conseguir o deferimento do registro de candidatura nos próximos dias. Já Andinho...