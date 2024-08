Incêndio - Reprodução/Rede social

Publicado 21/08/2024 16:45

Arraial do Cabo - As autoridades suspeitam que o incêndio registrado no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na noite desta terça-feira (20), tenha sido criminoso. O Corpo de Bombeiros e o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) da cidade demoraram cerca de uma hora e meia para extinguir completamente as chamas.



“Apesar dessa suspeita, (…) não foi possível identificar o responsável pela ação. A gente segue aí, procurando com um, com outro, se alguém avistou a pessoa que cometeu a ação. O Disque Denúncia está aberto para isso”, disse Leandro Sandre, chefe de Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo.



Os bombeiros foram acionados às 18h13 e, Sandre, o combate às chamas teve início às 18h30. De acordo com ele, o incêndio atingiu uma área entre 15 e 20 mil metros quadrados. O fogo foi controlado às 19h50, sendo debelado completamente às 20h.



Apesar da intensidade das chamas, que demandou o auxílio do quartel de bombeiros de Cabo Frio, não há registro de feridos. Esse é o terceiro incêndio registrado na área apenas neste mês. As autoridades seguem monitorando a área, com o objetivo de evitar novos focos no local.



“A gente conseguiu executar com sucesso o combate desse incêndio, evitando que ele se espalhasse para o resto do morro e chegasse na vegetação de mata nativa, espécie da nossa região com grande importância ambiental”, finalizou Sandre.