Programa Municipal de Qualificação para o Turismo (QUALIFICATUR) Reprodução

Publicado 21/08/2024 15:40

Arraial do Cabo - A secretaria de Turismo de Arraial do Cabo lançou, nesta terça-feira (20), mais uma capacitação do Programa Municipal de Qualificação para o Turismo (QUALIFICATUR): o programa agora vai contar com curso destinado aos agentes ligados à segurança pública do município para preparar os servidores no atendimento aos visitantes e turistas que frequentam a cidade.



Segundo o município, cerca de 65 profissionais poderão melhorar as capacidades por meio de práticas que proporcionem bem-estar e o sentimento de acolhimento e segurança. O curso durará três dias.



O QUALIFICATUR

Desde sua criação, em 2023, o QUALIFICATUR já ofertou cerca de 1800 vagas em áreas como gastronomia, atendimento, guiamento e condução de visitantes, hotelaria, taxistas, influenciadores digitais e entre outros.