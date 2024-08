Incêndio - Reprodução/Rede social

Publicado 21/08/2024 14:43

Arraial do Cabo - A área de mata do Morro da Prainha, em Arraial do Cabo, foi atingida por um grande incêndio no início da noite desta terça-feira (20). Imagens mostram as chamas se espalhando rapidamente. Conforme relatos, esta não é a primeira vez que a região pega fogo.



De acordo com informações oficiais, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h13 para atender a ocorrência. Devido à intensidade, agentes de Arraial estão contando com auxílio do quartel de Cabo Frio, juntamente ao Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) estão na área, para combater as chamas.



Vale pontuar que a área é de difícil acesso e que, inicialmente, as autoridades precisaram analisar a melhor forma de adentrar a área, para combater o incêndio. Não há informações sobre o que teria provocado o fogo, nem se há registro de feridos.