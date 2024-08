Inclusão - Reprodução/ Rede social

Publicado 19/08/2024 15:53

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22), Arraial do Cabo recebe a 4ª Expo Inclusão. O evento acontece das 9h às 17h, na quadra da Secretaria de Educação, ao lado do estádio Barcelão. A entrada é gratuita, e o público poderá participar de palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas.



Promovido pelo Departamento de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (SEMECCTEL), o evento também celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa visa sensibilizar a todos sobre a importância da inclusão e do respeito às diversidades.



Programação completa:



Quarta-Feira (21):



9h – Abertura



9h30 – Café



10h – Palestra do Professor Giesse Martins (Coordenador do Programa Educacional) TIX Letramento – Tema: “Nada sobre nós sem nós”



12h – Almoço



13h30 – Apresentação do Grupo de Dança da Subcult



14h – Roda de conversa



14h – Momento Interativo



16h – Apresentação do Grupo “Cantando com as mãos” (Centro Dia)



16h30 – Apresentação do Coral da Apae



17h – Encerramento



Quinta-Feira (22):



9h – Abertura



9h30 – Café



10h – Apresentação do grupo Down Dance



12h – Almoço



14h – Apresentação do Coral Marearte



14h30 – Palestra de Luiz Felipe da Silva Castagnari (aluno autista da rede municipal de ensino)



15h – Palestra de Verônica Cruz (Pedagoga e Neuropedagoga)



15h30 – Demonstração da Terapia Assistida com Animais, especialmente com cães, realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Municipal/Grupamento de Operações com Cães



16:30 – Encerramento

