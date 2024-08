132ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 15:22

Arraial do Cabo - Um caso de violência doméstica chocou os moradores de Arraial do Cabo no sábado (17). Um homem de 28 anos foi preso após agredir fisicamente sua ex-companheira, uma mulher grávida de 35 anos, em um episódio que envolveu violência psicológica e ameaças constantes.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma residência na Alameda Boa Vista, no Centro da cidade, após receber uma denúncia de violência contra a mulher. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima em estado de choque.

A mulher, que está grávida de cinco meses, conseguiu informar à guarnição que havia sido agredida fisicamente por seu ex-companheiro, conhecido na região pelo apelido de “Esquilo”. Após a agressão, ele teria deixado a casa.

A equipe policial realizou buscas nas proximidades e conseguiu localizar o indivíduo. Ele foi levado de volta à residência, onde a vítima confirmou os fatos diante dos policiais. O homem estava visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes, e tentou fugir ao ser informado que seria conduzido à delegacia.

Uma ambulância do município foi chamada para prestar socorro à vítima, que apresentava lesões na boca e testa. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde recebeu atendimento médico.

Durante o registro da ocorrência na 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo, a mulher relatou que estava sofrendo agressões físicas e psicológicas há três dias e que seu ex-companheiro é usuário de drogas, além de estar envolvido com o tráfico de drogas local. O elemento já possui diversas passagens pela polícia.

Após o atendimento médico, a vítima foi encaminhada para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha e, após os procedimentos legais, foi preso e encaminhado à 126ª DP, em Cabo Frio, permanecendo preso.