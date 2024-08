Dr. Serginho e Miguel Alencar durante lançamento de campanha - Luciano Mota

Publicado 19/08/2024 12:46 | Atualizado 19/08/2024 12:49



Na última sexta-feira (16), um público estimado de mais de 10 mil pessoas se reuniu na Rua 13 de Novembro, no Centro de Cabo Frio, para prestigiar o lançamento da campanha de Dr. Serginho à prefeitura, reafirmando o apoio popular à sua candidatura. Serginho, que chegou ao evento nos braços do povo, lidera a maior coligação da história de Cabo Frio, composta por 14 partidos, e destacou a importância dessa união para transformar a cidade.



O evento foi aberto por Aline, esposa de Serginho, que emocionou a todos com suas palavras de apoio e incentivo ao marido. "Serginho tem um amor enorme por Cabo Frio, e juntos, estamos prontos para trabalhar incansavelmente pelo bem da nossa cidade," afirmou Aline, arrancando aplausos da multidão.



A celebração também contou com a presença de figuras políticas influentes, como o ex-prefeito Alair Corrêa e a deputada federal Soraya Santos. Ambos reforçaram que Serginho é o líder que Cabo Frio merece. "Serginho é a escolha certa para conduzir nossa cidade rumo a um futuro melhor," declarou Alair Corrêa. Soraya Santos completou: "Cabo Frio precisa de alguém comprometido, e Serginho é esse líder que vai fazer a diferença."



Em seu discurso, Serginho expressou sua gratidão pela presença maciça de apoiadores. "Estou profundamente emocionado com o carinho e a confiança de todos vocês. Esse apoio é a prova de que juntos podemos transformar Cabo Frio em um lugar melhor para se viver," disse ele.



Serginho também ressaltou a parceria com Miguel Alencar, candidato a vice-prefeito. "Com a força de 14 partidos, 126 candidatos a vereador, e ao lado de Miguel Alencar, estamos prontos para enfrentar os desafios e trazer as mudanças que nossa cidade tanto precisa," concluiu.



O evento marcou o início oficial da campanha, que promete apresentar propostas concretas e inovadoras para o futuro de Cabo Frio.





Confira as entrevistas com Serginho e Miguel, bem como parte do discurso de Serginho: