Alexandre Martins - Reprodução

Publicado 14/08/2024 14:44 | Atualizado 14/08/2024 14:46

A Câmara Municipal de Armação dos Búzios aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (13), as contas de governo do prefeito Alexandre Martins (REP), referentes ao exercício de 2022. O Tribunal de Contas do Estado já havia emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas, com ressalvas, determinações e recomendações.

Alexandre, depois de passar por um período complicado, quando foi afastado do cargo por quase três meses, viu a maré favorável voltar. É um gás extra pra tocar a campanha, que começa na próxima sexta-feira (16).