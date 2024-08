Magdala Furtado, Léo Mendes e Marquinho Mendes - Reprodução

Publicado 14/08/2024 14:10

Em Cabo Frio, o mistério de quem será o vice na chapa da prefeita Magdala Furtado (PV) tem tudo pra ser definido nesta quarta-feira (14), a um dia do prazo final para registro de candidatura. Magdala e o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), que ainda nutre esperança numa reviravolta judicial que o permita concorrer, voltaram a conversar, isso é certo. Na cidade estão especulando que os dois possam se juntar, o que tem fundamento.



Apesar de MM crer numa liminar, nossas fontes fidedignas dizem que ele já cogita a possibilidade do MDB ser vice na chapa da prefeita. Mas não com o ex-prefeito, que não aceita menos que a candidatura majoritária. E quem recebeu o convite para fazer essa representação foi o vereador Léo Mendes, que já foi líder de governo na Câmara e pretenderia a reeleição no legislativo. Só que ele, por sua vez – a gente soube pelos corredores da Câmara -, está numa dúvida atroz, porque acredita que tem mais chances de renovar o mandato de vereador. Será que Marquinho e Magdala vão se juntar realmente? Tentamos falar com o vereador emedebista, mas sem sucesso.



Publicação da "Magdala Olímpica" deu o que falar Reprodução

MAGDALA OLÍMPICA



A turma do marketing da prefeita Magdala Furtado (PV) aproveitou a bela performance das atletas olímpicas brasileiras para “medalhar” Super Mag: ouro em diversas categorias, incluindo “entregas em menos tempo”. A postagem afirma que “as Olimpíadas em Paris chegaram ao fim, mas aqui em Cabo Frio, nosso legado é eterno e brilha como ouro”. Nos comentários, muitos aplausos, mas também muitas cobranças, como os buracos nas ruas e os supostos supersalários na Saúde.

HISTÓRIA DOS 3 PORQUINHOS



O vereador de Cabo Frio, Davi Souza (PP) – que vem fazendo críticas à prefeitura de maneira, digamos, bastante criativa, lançou um vídeo até bem engraçado – sem tirar a seriedade do caso – nesta terça (13), mostrando que a ventania que passou pela cidade, nesta segunda-feira (12), fez vir a baixo a estrutura de uma creche em construção no segundo distrito.



A questão da infraestrutura precária em vários equipamentos públicos, inclusive alguns recém-reinaugurados, “de fachada”, segundo o vereador, tem sido uma crítica constante dele, mas que sempre vem acompanhada de imagens feitas pelo próprio. Desta vez ele usou a história dos Três Porquinhos para ilustrar a denúncia. Confira no vídeo acima.