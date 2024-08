Marquinho Mendes, Magdala Furtado e Léo Mendes - Rede social

Publicado 16/08/2024 15:19 | Atualizado 16/08/2024 15:19

Cabo Frio - A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) e o vereador Léo Mendes (MDB) lançaram, no início da noite desta quinta-feira (15), a chapa da coligação "União do Bem", como candidatos a prefeita e vice-prefeito, que tenta reeleger a atual chefe do executivo. O ex-prefeito Marquinho Mendes decidiu pela retirada de sua candidatura um dia antes para apoiar Magdala, de quem recebeu o convite para ser coordenador de campanha.



A coligação une oito partidos: PV, PT, PC do B, Avante, PRTB, PSB, PDT e MDB,



"Aqui é a união de pessoas que querem o melhor para a cidade, me sinto privilegiada em ter Marquinho Mendes, com tanta experiência, ao meu lado. Aqui somos todos despidos de vaidade e tenho certeza que juntos, em 4 anos, faremos mais", disse Magdala.



Marquinho Mendes tem muito trabalho pela frente. Com a desistência em se candidatar, ele tem a missão de transferir seus votos para Magdala. A tarefa não é fácil, a lembrar de quando ele estava prefeito, em final de mandato e com a máquina na mão, tentou eleger Janio Mendes (PDT); quem venceu foi Alair Corrêa (PMB). Mas ele disse que será "um soldado nas ruas". "Tenho certeza que junto com o povo nas ruas vamos mostrar que é necessário continuar esse governo. Essa é a razão: o amor pela cidade nos uniu", disse.



E completou: "Hoje, aqui, tivemos a festa da democracia. Estamos aqui porque assim desejávamos, há muito tempo. Estamos unidos para proteger Cabo Frio. Não podemos retroceder (...) A única possibilidade de avanço é com Magdala".





Léo Mendes (MDB), por sua vez, disse que foi uma decisão difícil, "mas feliz".



"Acredito em propósito. Magdala precisa de uma oportunidade de ter uma gestão completa e mostrar realmente seu trabalho, estaremos juntos empenhados com ela", destacou.

ANÁLISE SE CUMPRIU



A união de Marquinhos a Magdala, inclusive, já tinha sido prevista e se confirmou . Magdala deu um xeque-mate em Marquinho Mendes, o convidando publicamente pra assumir a coordenação de campanha. Ele disse que será um soldado, mas a bem da verdade é que a prefeita o chamou pra ser general 4 estrelas. Medalhas ele tem. O grupo pretende reeditar a experiência vitoriosa que aconteceu em favor do falecido prefeito, José Bonifácio (PDT), em 2020, quando uma frente mais à esquerda venceu o pleito. No entanto hoje o cenário é outro de quatro anos atrás. Além do grupo da prefeita estar um pouco desfalcado, temos Dr Serginho (PL) que, além de ter apoio de nomes como Miguel Alencar (União), seu candidato a vice, os ex-vereadores Aquiles Barreto (PSD) e Jefferson Vidal (PL), está na frente das pesquisas com 48,5% das intenções de voto, contra 31,2% de Magdala + Marquinho . Além disso, ainda há uma candidatura independente na jogada, que é a de Rafael Peçanha (Rede), que, como Serginho, pode pegar parte desses votos de Marquinho, visto que muitos eleitores dele olharam com estranheza a sua união com Magdala, visto por muitos como traição. Agora é aguardar pra ver.