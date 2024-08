132ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 15:17

Arraial do Cabo - Uma mulher de 51 anos foi presa na última sexta-feira (16) em Arraial do Cabo após agredir sua filha de 26 anos com pauladas. A jovem procurou a polícia para registrar a ocorrência, relatando que a agressão ocorreu devido ao não cumprimento de tarefas domésticas.

A polícia identificou a agressora como Rosângela e a indiciou por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada a um hospital público da cidade para receber atendimento médico.