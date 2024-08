Rafael Peçanha e Leila Tomazinho no bairro Jardim Esperança - Redes sociais

Publicado 19/08/2024 14:31

Rafael Peçanha (REDE) e Leila Tomazinho (PSOL) iniciaram a campanha eleitoral nesta sexta-feira (16), no Jardim Esperança, em Cabo Frio caminhando com as candidatas e candidatos a vereadores, apoiadoras, apoiadores e militância, inclusive, do PT.



O grupo Partiu do Hospital Otime Cardoso dos Santos e percorreu todo o comércio da avenida de Ézio Cardoso da Fonseca, conversando e cumprimentando os moradores e as pessoas que transitavam no bairro.



Durante a caminhada, o prefeitável ouviu inúmeras reclamações sobre o abandono que o Grande Jardim vem sofrendo, principalmente em relação à Saúde, Educação e o Ordenamento Urbano.



Durante o percurso, Rafael e Leila também discursaram algumas vezes para o grupo político e para a população:



“Esta será a nossa campanha: pisando no chão da cidade, vivendo a realidade do cabo-friense, ouvindo a população, as reclamações, olhando olho no olho, apertando a mão de cada trabalhadora e trabalhador, de cada mãe, pai e jovem, ouvindo o que cada uma e o que cada um deseja para a cidade. Vamos apresentar nossas propostas e mostrar que Cabo Frio tem opção!” Discursou entusiasmado, Rafael Peçanha.



Neste sábado (17), Rafael e Leila iniciaram o dia de campanha na Feira de Tamoios, às 10h e no domingo (18), na Feira Sebastião Lan.



Segunda-feira (19), Rafael tem agenda cheia, com entrevista às 12h no programa Voto Certo, da jornalista Ana Paula Mendes; Corpo a Corpo às 15h na Av. Joaquim Nogueira em São Cristóvão e às 18h, reunião com a coordenação de campanha.



Na terça-feira (20), o dia começa com entrevista no programa Amaury Valério às 9h45; à tarde a caminhada política continua na periferia da cidade, com o corpo a corpo no Peró, às 15h, concluindo com reunião junto a moradores do bairro às 18h.