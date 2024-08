Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Arraial do Cabo - Reprodução/ Internet

Publicado 16/08/2024 16:30

Arraial do Cabo - Este domingo (18) é o prazo final para se inscrever nos cursos de graduação em Tecnólogo em Redes de Computadores e Tecnólogo em Gestão Ambiental, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Arraial do Cabo.

Ambos os cursos são oferecidos no período noturno e contam com 30 vagas disponíveis cada. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter completado o ensino médio. Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da instituição

A seleção será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2019 e 2023. A exigência mínima é de 400 pontos em uma das edições, além de não ter zerado a redação.

SOBRE OS CURSOS

O curso de Tecnólogo em Redes de Computadores tem duração de seis períodos e forma profissionais capacitados para planejar, implementar e gerenciar redes de computadores, com foco em segurança cibernética, sistemas operacionais e infraestrutura de TI.

Já o curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental, com duração de cinco períodos, prepara os alunos para atuar na gestão de recursos naturais, desenvolvimento sustentável e implementação de políticas ambientais, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O edital completo com todas as informações sobre os cursos está disponível no site do IFRJ.