Publicado 16/08/2024 16:02

Arraial do Cabo - A prefeitura de Arraial do Cabo realizou nesta quinta-feira (15), uma força-tarefa entre a Secretaria de Serviços Públicos e o IDAC para executar uma manutenção emergencial na estrada do Pontal do Atalaia, visando solucionar problemas de buracos e desníveis na localidade. A limpeza também está sendo realizada.



A reclamação foi feita na quarta-feira (14), por moradores da localidade, que também se queixaram da falta de iluminação.



Ainda conforme o município, o canal para solicitações de iluminação pública e reparos da Prefeitura está funcionando normalmente. Os munícipes podem entrar em contato através do número (22) 99774-3644 para abrir chamado.



A Prefeitura também informou que, em relação à iluminação pública em todo o município, 95% dos pontos antigos foram substituídos por novas estruturas e lâmpadas de LED. O Pontal do Atalaia está incluído nesta intervenção.



“Os pontos sem iluminação identificados pelo IDAC são devidos à ausência de rede de energia nesses locais. Os moradores devem entrar em contato com a Enel (concessionária de energia) para solicitar a instalação da rede de baixa tensão nos postes. Assim, o município poderá instalar a iluminação de LED”.



Quanto à coleta de lixo residencial, o serviço está sendo realizado normalmente pela Secretaria de Serviços Públicos, nos dias habituais, toda segunda e quarta-feira pela manhã. “A manutenção e conservação das ruas também ocorrem periodicamente e a Prefeitura pede a colaboração de todos”.

