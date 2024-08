Leandro de Búzios e servidor da prefeitura discutem na Orla Bardot - Reprodução

Publicado 20/08/2024 14:16

O clima de eleição tá a todo vapor e a chapa tá quente em Armação dos Búzios. Nesta segunda-feira (19) teve polêmica num dos principais pontos turísticos do balneário, a Orla Bardot, bem ao lado da estátua de Brigitte. É porque o candidato a vice-prefeito, Leandro de Búzios (MDB), foi gravar um vídeo falando sobre a situação de abandono do local. Ao chegar lá, se deparou com trabalhadores que estavam fazendo a reforma do deck.



Nesse momento, um dos trabalhadores questionou o fato de Leandro estar falando que a Orla estava abandonada. O servidor respondeu que “nós estamos trabalhando aqui”. O termômetro subiu, teve climão.



Da parte do funcionário público, a queixa é que Leandro teria sido truculento e que não teria o direito de filmá-lo enquanto trabalhava. Já a assessoria do candidato afirma exatamente o contrário, que o trabalhador teria tentado intimidar o Leandro para o impedir de gravar o vídeo. A assessoria disse, ainda, que existe uma parte da filmagem que mostra Leandro sendo pressionado a deixar o local, mas as imagens não foram apresentadas. Já o vídeo do trabalhador reclamando da situação, viralizou na cidade. Também recebemos um áudio do operário, reclamando que Leandro “chegou tirando foto sem autorização”. Confira o vídeo.