Cantora Lexa - Reprodução/Internet

Cantora Lexa Reprodução/Internet

Publicado 21/08/2024 15:23

Arraial do Cabo - A 13ª Parada LGBTI+ de Arraial do Cabo já tem sua principal atração confirmada: a cantora Lexa. Com o tema “Resistir para Existir: Direitos, Meio Ambiente e Vidas Importam!”, a celebração acontece no dia 1º de setembro, a partir das 14h, no Estádio Barcelão. Além do show da Lexa, a programação contará com apresentações de drag queens, DJs e outras atrações que serão divulgadas em breve.



Considerada uma das principais artistas do pop e funk brasileiro, conhecida por seus hits contagiantes e parcerias de sucesso, Lexa ganhou destaque com “Sapequinha” em 2018, consolidando-se como um fenômeno nacional.



Com músicas como “Chama Ela”, “Quebrar Seu Coração”, “Posso Ser”, “Só Depois do Carnaval” e com parceria com Pabllo Vittar, na faixa “Cavalgada”, a cantora continua a dominar as paradas de sucesso e promete agitar o município cabista.



Além da festa, serão realizados ao longo da semana, capacitação para servidores, roda de conversa e Viradão Cultural. Confira a programação:



Dia 29/8 (Quinta-feira): Capacitação para servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), promovendo uma maior sensibilidade e entendimento sobre as demandas da população LGBTI. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir).



Dia 30/8 (Sexta-feira): Pesquisa da Fiocruz direcionada a pessoas trans, seguida de Roda de Vivências LGBTI, em espaço seguro para troca de experiências e fortalecimento da comunidade. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir)



Dia 31 (Sábado): Capacitação para servidores LGBTI e Viradão Cultural, com diversas atividades, celebrando a arte e a cultura da comunidade LGBTI. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir)



Dia 1/9 (Domingo): A Parada do Orgulho LGBTI+ acontece no Estádio Barcellão, a partir das 14h

Programação Divulgação

A iniciativa é organizada pelo grupo Arraial Free, com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo e do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea I e II, por meio do Programa Estadual Rio sem LGBTIFobia.