Incêndio - Reprodução/ Rede social

Publicado 22/08/2024 18:27

Arraial do Cabo - Uma área de mata no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, foi atingida por um incêndio no fim da tarde desta quinta-feira (22). Imagens mostram as chamas altas, bem perto de algumas casas no local.



Este é o 5º incêndio registrado em Arraial em menos de um mês. Nesta quarta-feira (21), chamas também atingiram o Pontal do Atalaia no final da tarde. Na segunda-feira (19), uma área aproximadamente entre 15 e 20 mil metros quadrados no Morro da Prainha, também pegou fogo.



Ainda não há informações do que pode ter causado as chamas. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a GOPAM estão no local.