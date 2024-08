115 trouxas de maconha, 23 frascos de loló, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, rádios transmissores, um smartphone e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico - Divulgação/PM

115 trouxas de maconha, 23 frascos de loló, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, rádios transmissores, um smartphone e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico Divulgação/PM

Publicado 22/08/2024 15:24

Arraial do Cabo - Na manhã desta quarta-feira (21), policiais militares prenderam dois homens por tráfico de drogas no Morro do Boa Vista em Arraial do Cabo. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, além de outros materiais utilizados no tráfico.

Segundo informações da polícia, a guarnição chegou ao local após receber denúncias de que uma casa estava sendo utilizada como base para o tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos por um dos elementos , identificado como A.R.D.S. Ao perceber a presença da polícia, o criminoso tentou fugir pulando por uma janela dos fundos da casa, mas foi capturado.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas, como 115 trouxas de maconha, 23 frascos de loló, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, rádios transmissores, um smartphone e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

O segundo envolvido, identificado como F.M.P.J., foi encontrado na parte inferior da casa com outra mochila contendo drogas e um caderno com anotações. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas.