43 cápsulas de cocaína; 19 buchas de skunk e 13 pedras de crack Divulgação/PM

Publicado 28/08/2024 15:39

São Pedro da Aldeia - Em uma ação ocorrida na tarde desta terça-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na cidade de São Pedro da Aldeia.

Na Rua Nilo Manoel dos Santos, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, um homem de 24 anos foi abordado por policiais militares. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco pedras de crack. Em uma busca mais detalhada nas proximidades, os agentes localizaram uma quantidade significativa de drogas escondida no interior de um hidrômetro, incluindo cápsulas de cocaína e mais pedras de crack. O acusado, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi autuado em flagrante. No total, foram apreendidas 43 cápsulas de cocaína; 19 buchas de skunk e 13 pedras de crack.