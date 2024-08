241 tiras de maconha, 26 cápsulas de cocaína e R$ 451 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 28/08/2024 16:51

São Pedro da Aldeia - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (27) após denúncia de tráfico de drogas no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. A ação foi realizada por guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar.

De acordo com informações da polícia, após receberem a denúncia, os agentes se deslocaram até a Rua da Paz, onde avistaram o elemento. Ao perceber a presença da polícia, o menor tentou fugir, mas foi abordado e detido metros à frente.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o acusado, porém, após confissão do envolvimento com o tráfico, ele indicou o local onde estava escondendo as drogas. Na residência indicada, os policiais apreenderam 241 tiras de maconha, 26 cápsulas de cocaína e R$ 451 em espécie.

O adolescente foi conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ele permanece apreendido à disposição da Justiça.