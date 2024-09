Serginho e o senador Flávio Bolsonaro - Divulgação

Serginho e o senador Flávio BolsonaroDivulgação

Publicado 02/09/2024 13:04

Uma multidão se reuniu na noite de sexta-feira (30) no Jardim Esperança, em Cabo Frio, para participar de um grande comício organizado pela campanha de Serginho (PL), candidato a prefeito. O evento, realizado na esquina do antigo Mercado Econômico, marcou mais uma etapa importante na corrida eleitoral, com a presença de diversos apoiadores e líderes políticos.



Entre os presentes, além do vice Miguel Alencar (União), destacou-se o Senador Flávio Bolsonaro (PL), que demonstrou seu apoio incondicional a Serginho. Durante seu discurso, o senador ressaltou que Serginho é o único candidato capaz de promover o desenvolvimento que Cabo Frio tanto precisa.



"Serginho é um líder comprometido com o progresso e a transformação de Cabo Frio. Como senador, estou ao lado dele e, se eleito, vou garantir que recursos da União cheguem para impulsionar o desenvolvimento dessa cidade", afirmou Flávio.





A esposa de Serginho, Aline Azevedo, também teve um papel de destaque no evento, falando diretamente com as mulheres presentes. Aline destacou que, na gestão do marido, as mulheres serão uma prioridade em todas as áreas. "Vamos trabalhar incansavelmente para que as mulheres de Cabo Frio tenham mais oportunidades, segurança e voz. Com Serginho, as mulheres e mães terão o reconhecimento e o apoio que merecem", declarou, emocionando o público feminino.



O comício também foi uma oportunidade para que os candidatos a vereador da coligação “Cabo Frio vai Melhorar” apresentassem suas propostas. Cada um deles reforçou o compromisso de trabalhar ao lado de Serginho para transformar Cabo Frio em um lugar melhor para viver, com políticas públicas voltadas para o bem-estar da população.



No encerramento, Serginho agradeceu o apoio de todos e reafirmou seu compromisso com a cidade. "Ver essa multidão reunida aqui me dá ainda mais força para lutar por Cabo Frio. Tenho certeza de que, juntos, vamos construir a melhor cidade do mundo pra se viver. Cabo Frio vai melhorar, e eu estou preparado para liderar essa transformação!", finalizou Serginho, sob aplausos e gritos de apoio.

