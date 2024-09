Rafael Peçanha e Leila Tomazinho em corpo a corpo na Rua Porto Alegre - Divulgação

Rafael Peçanha e Leila Tomazinho em corpo a corpo na Rua Porto AlegreDivulgação

Publicado 02/09/2024 14:06

Com a estratégia de avançar no eleitorado jovem, o candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha (Rede), investiu nas redes sociais e na noite na última sexta (30), de campanha.



Às 18h, Rafael interagiu com eleitores e apoiadores através de uma live, onde o tom foi a descontração, falando das boas pedidas do fim de semana, sem deixar de lado as principais discussões sobre Cabo Frio, com muitas reclamações dos internautas sobre o abandono que se encontra a cidade.



Em seguida, Rafael uniu a vice Leila Tomazinho (Psol), militantes, candidatas e candidatos à vereança para fazer um corpo a corpo com o público que sempre lota a Rua Porto Alegre nas sextas-feiras à noite.



”Nossos Polos Gastronômicos surgiram da iniciativa das empreendedoras e empreendedores desse setor. Cabe ao poder público incentivar para que esses espaços cresçam, se organizem e continuem ajudando a cidade a crescer, gerando emprego e renda. Quero ser parceiro desse movimento porque acredito na força de uma gestão que atua na parceria com o setor privado. E é claro que ouvir uma boa música, bater um bom papo e degustar não faz mal a ninguém né? Gosto muito, por isso também eu vim" disse Rafael.

Confira alguns registros:

fotogaleria

Domingo, 1/9

Segunda, 2/9

Terça, 3/9

Quarta, 4/9

Quinta, 5/9

Sexta, 6/9

Nos próximos dias, o candidato segue com a agenda cheia:16h encontro com lideranças evangélicas e Quilombolas em Botafogo14h Gravação - entrevista InterTV19h Reunião com a Cultura no comitê15h Corpo a Corpo no Jacaré. Ponto de encontro posto BR avenida Wilson Mendes19h Reunião com profissionais da Saúde no Hotel Malibu20h Lançamento de campanha do candidato a vereador Lucas Müller (PSOL)10h Corpo a corpo no Jardim Caiçara. Ponto de encontro praça do Jardim Caiçara18h Reunião com moradores do Morro do Limão15h Corpo a corpo no Tangará. Ponto de encontro praça do Tangará17h Roda de conversa no Caminho de Búzios19h Reunião com moradores do bairro Manoel Corrêa