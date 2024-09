Magdala Furtado com apoiadores na Feira Sebastião Lan - Divulgação

Magdala Furtado com apoiadores na Feira Sebastião LanDivulgação

Publicado 02/09/2024 15:03

A prefeita e candidata à reeleição Magdala Furtado (PV) teve um fim de semana bastante movimentado, com agendas em Cabo Frio e Tamoios. No sábado (31), ela esteve na Feira de Tamoios, onde cumprimentou feirantes e cidadãos. Em seguida, ela se reuniu com apoiadores no Jardim Esperança. Mais tarde, fechando a agenda do sábado, Magdala, e o vice, Léo Mendes, participaram de reunião com mulheres no bairro Jacaré, realizada pelo candidato André Jacaré (PSB). O ex-prefeito, Marquinho Mendes também participou da reunião.

Já no domingo (1°), Magdala e Léo Mendes iniciaram a manhã na Casa de Campanha, no bairro Palmeiras, com diversas lideranças e o candidato Cati Mendes (MDB). Em seguida, eles estiveram na Feira Sebastião Lan, onde conversaram com feirantes e cidadãos.