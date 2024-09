Rafael Peçanha e Leila Tomazinho - Divulgação

04/09/2024

Na noite desta segunda-feira (2), o candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha (REDE), e a vice Leila Tomazinho (PSOL), reuniram lideranças do setor cultural que apoiam sua campanha para discutir os rumos da cidade na área e traçar estratégias.



Na ocasião, Peçanha recebeu apoio de três ex-gestores da pasta na história da cidade: Silvana Lima, José Facury e José Correia Baptista.



Após a conversa e as manifestações de apoio, foi decidida a criação de uma carta compromisso que será um manifesto do grupo político, assinado por Rafael, Leila e toda a militância, em defesa de diversas pautas, como a descentralização do investimento público cultural de editais e a reabertura do Teatro Municipal, tendo como grande foco o comprometimento com a aplicação integral do Plano Municipal de Cultura, revisto bienalmente.



“A cultura é a essência que define a identidade de uma cidade, reflete a sua história, valores e a diversidade de sua população. Os equipamentos culturais em pleno funcionamento são fundamentais para preservar e promover essa identidade, oferecendo espaços de expressão, educação e encontro para a comunidade. São espaços que fortalecem o sentido de pertencimento e o orgulho local.” Destacou, Rafael.



Também estiveram presentes, a diretora da ALACAF, Luciana Rugani; o pesquisador Pierre de Cristo; a conselheira municipal de cultura e liderança da periferia Thammy Carvalho, além de candidatas e candidatos à vereança e outros fazedores de cultura da cidade.