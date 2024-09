Desabafo de Léo Mendes - Reprodução

Publicado 03/09/2024 14:39

Em Cabo Frio, o candidato a vice de Magdala Furtado (PV), Léo Mendes (MDB), publicou um vídeo na rede social indignado da vida com parte do discurso do senador Flávio Bolsonaro (PL), na última sexta (30), durante o comício do concorrente, Serginho (PL), no Jardim Esperança.



No evento, Flávio afirma que não direciona emendas a Cabo Frio por não confiar em Magdala. Bolsonarista de carteirinha que é, o jovem político falou que o senador é uma “grande decepção”. Em sua fala, na ocasião, Flávio disse que “a União tem muito dinheiro e um senador pode trazer muitos recursos, só que eu não tenho confiança em tirar dinheiro de Brasília e colocar na mão dessa prefeita”.



A colocação do senador bateu fundo em Léo Mendes, que devolveu dizendo que o senador tem que fazer sua parte. “Se você não confia na prefeita pra enviar recurso, pelo menos faça a sua parte, envia e depois cobra e fiscaliza”.



O vereador ainda ressaltou que independente de quem governa a cidade, o senador deve pensar na população. “Nossa cidade não merece recursos? Você não atinge somente nossa Prefeita, mas todos os cabo-frienses”, completou.





CADÊ OS FOGUETINHOS?



Falando em Magdala Furtado (PV), muita gente tem perguntado onde estão os “foguetinhos” dela na TV, que desde o dia 30 de agosto, com o início do horário eleitoral gratuito, ainda não tinham dado o ar da graça. Para quem não sabe, os foguetinhos são aquelas inserções mais curtinhas que passam na TV e no rádio durante 45 dias; vai até 3 de outubro.



Os da chapa de Magdala só foram aparecer nesta terça (3). A impressão que se tinha até então, era que apenas Serginho (PL) e Rafael Peçanha (REDE) estavam no jogo. E tempo perdido em campanha pode ser fatal pra toda uma coligação.



Questionando a comunicação da campanha de Magdala, afirmaram que está tudo normal. No entanto, pode ter uma explicação aí, apesar de ser lamentável. Soubemos que a equipe de Magdala contratou uma produtora, às pressas e às vésperas de entregar o material para as emissoras, por problemas técnicos, o que acabou atingindo os vereadores, que também não apareceram.

















