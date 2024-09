o abraço entre Magdala Furtado e Janio Mendes - Reprodução

Publicado 04/09/2024 13:56

Aconteceu em Cabo Frio, nesta segunda-feira (2), o lançamento da campanha de Janio Mendes (PDT), que vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Cabo Frio. A figura ilustre a comparecer foi a prefeita Magdala Furtado (PV). E mais que a simples presença, trocaram afagos. Magdala discursou no palanque com direito a praguinha adesiva do pedetista no peito. O ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) também participou do evento, realizado num espaço em São Cristóvão. Foi rasgação de seda pra tudo quanto é lado. A troca de afeto entre Janio e Magdala revela como são outros tempos, bem diferentes de pouco mais de um ano atrás, quando ele tripudiava da prefeita, dizendo que a caneta dela não tinha tinta. Mas Magdala não é dessas que guarda mágoa, ainda mais se tratando da temporada de caça aos votos. Como dizia Magalhães Pinto, ex-deputado federal e ex-governador de Minas: “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. Quem diria que um ano depois ambos estariam no mesmo palanque trocando abraços e beijos, hein?



DEFERIMENTO

Falando em Magdala, saiu o deferimento da candidatura dela e seu vice, Léo Mendes (MDB). Na noite desta terça, os candidatos participaram de lançamento de campanha no Jardim Esperança; depois foram para a prévia do festival gastronômico Sabores de Cabo Frio, evento que acontece de 6 de setembro a 6 de outubro.



SERÁ QUE AGORA VAI?

Ainda sobre o governo Magdala Furtado, corre nos bastidores que Marquinho Mendes – que aparece na foto ao lado de Jânio – não está apenas na campanha para a reeleição da prefeita. Andam dizendo por aí que ele já estaria dando as cartas na secretaria de Saúde. Inclusive recebemos informação de que ele tem dado “plantão” na sede da pasta. Dito isto, a pergunta que fica é: será que agora vai?

