Lucimar Costa, Paulo Melo e Rômulo GomesReprodução

Publicado 05/09/2024 14:44 | Atualizado 05/09/2024 15:48

Nesta quinta-feira (5), Saquarema amanheceu com uma nova pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, apontando que Lucimar da Educação (PL), candidata à sucessão da atual prefeita Manoela Peres (PL), lidera a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade. Ela aparece com 67,4%, seguida de Paulo Melo (MDB), que tem 11,9% e Rômulo Gomes (Novo), que aparece com 7,6% na situação de voto estimulado, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores.