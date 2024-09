Fábio do Pastel, candidato em São Pedro da Aldeia; Serginho, candidato em Cabo Frio e Penha Bernardes, candidata em Araruama são os que mais receberam apoio do Fundo Partidário - Reprodução

Fábio do Pastel, candidato em São Pedro da Aldeia; Serginho, candidato em Cabo Frio e Penha Bernardes, candidata em Araruama são os que mais receberam apoio do Fundo PartidárioReprodução

Os candidatos às eleições deste ano já têm em mãos os valores disponibilizados pelo Fundo Partidário para suas campanhas. As informações, disponíveis no sistema "DivulgaCand", do TSE - Tribunal Superior Eleitoral, mostram quanto cada candidato poderá gastar na disputa.

Em Cabo Frio, Sr. Serginho (PL) é o que mais tem receita, com total líquido de recursos recebidos em R$ 1.743.300,00, sendo R$ 1.700.000,00 de doação do Partido Liberal, representando a maior parte da renda do fundo (97.52%). Depois dele vem a prefeita Magdala Furtado (PV) com R$ 500.000,00 de total líquido de recursos recebidos do Partido Verde, sem outros doadores. Em seguida, Rafael Peçanha (Rede), que tem R$ 54.680,00 no total de recursos recebidos, sendo R$ 50.000,00 de doação do Rede Sustentabilidade, representando a maior parte da renda do fundo (91.44%).



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Em Armação dos Búzios, o prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Martins (REP), tem um total de R$ 70.200,00 de outros recursos recebidos, que não são de Fundo Partidário. Já Rafael Aguiar (PL), tem um total de R$ 3.700,00 de recursos, todo vindo de doação.

ARRAIAL DO CABO

Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL), candidato à reeleição, tem um total de R$ 150.000,00 de recursos recebidos, sendo todo o valor proveniente do Fundo Partidário do PL. Já Andinho Brito (União), não tem prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.



SÃO PEDRO DA ALDEIA

Em São Pedro da Aldeia, o prefeito e candidato à reeleição, Fábio do Pastel (PL), tem R$ 575.047,00 de total líquido de recursos recebidos, sendo R$ 570.047,00 de Fundo Partidário do PL. Já Bia (PSDB) e Chumbinho (REP), não prestaram informações à Justiça Eleitoral.







IGUABA GRANDE

Em Iguaba Grande, o candidato Fabinho Costa (CID), tem um total de R$ 200.000,00 de renda, todo proveniente de Fundo Partidário do Cidadania. Já o concorrente, Marco Antônio (PSB), tem R$ 5.000,00 de recursos financeiros, sem apoio partidário.





ARARUAMA

Em Araruama, a candidata Penha Bernardes (PL), tem um total de R$ 804.000,00 de recursos recebidos, sendo R$ 800.000,00 doação do Fundo Partidário do Partido Liberal. Já Daniela de Lívia (MDB), tem R$ 241.590,00 de recursos em geral, mas nenhuma verba de Fundo Partidário.









Em Araruama, a candidata Penha Bernardes (PL), tem um total de R$ 804.000,00 de recursos recebidos, sendo R$ 800.000,00 doação do Fundo Partidário do Partido Liberal. Já Daniela de Lívia (MDB), tem R$ 241.590,00 de recursos em geral, mas nenhuma verba de Fundo Partidário.