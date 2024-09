Candidatos a prefeitura de Saquarema: Lucimar (à direita), Paulo Melo (na parte inferior à esquerda) e Romulo Gomes (na parte superior à esquerda) - Divulgação

Publicado 05/09/2024 07:00

Saquarema - Uma pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, aponta que Lucimar Pereira Vidal da Costa (PL) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade. Na situação de voto estimulado, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores, a candidata à sucessão da atual prefeita Manoela Peres (PL) aparece com 67,4%. Paulo Melo (MDB) tem 11,9% e Romulo Gomes (Novo) aparece com 7,6%.



Lucimar lidera também no voto espontâneo, quando nenhum nome de candidato é apresentado durante a pesquisa. Ela segue na liderança com 38,4%, seguida de Paulo Melo com 6,1% e Romulo Gomes com 2,9%. Manoela também foi citada na pesquisa e aparece com 4,7%.



A pesquisa do Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-06176/2024. Ela foi realizada entre domingo (1°/9) e quarta-feira (4/9). Foram entrevistados 620 eleitores e o grau de confiança é de 95%. A margem de erro de aproximadamente 4 pontos percentuais para os resultados gerais.



Rejeição



A pesquisa também procurou saber dos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Paulo Melo lidera o índice de rejeição com 56,1%, seguido de Romulo Gomes, com 32,1%. Lucimar tem o menor índice, com 13,1%.



Outro dado da pesquisa foi a avaliação da atual administração. Ótimo e bom somam 82,5%. Regular aparece com 9,4% e 5,9% consideram ruim ou péssima a gestão da prefeita Manoela Peres.



Confira a seguir os números da pesquisa na íntegra:



Voto estimulado

Lucimar - 67,4%

Paulo Melo - 11,9%

Romulo Gomes - 7,6%

Nenhum / Branco / Nulo – 7,1%

Não sabe / não respondeu – 6%



Voto espontâneo

Lucimar - 38,4%

Paulo Melo - 6,1%

Manoela Peres – 4,7%

Romulo Gomes - 2,9%

Outros nomes citados – 0,6%

Não sabe / não respondeu – 41,6%

Nenhum / Branco / Nulo – 5,6%



Pesquisa de rejeição

Paulo Melo - 56,1%

Romulo Gomes - 32,1%

Lucimar - 13,1%

Não sabe / não respondeu – 8,9%

Poderia votar em todos – 7,3%