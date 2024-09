Homem foi apresentado a 124ª DP (Saquarema) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/09/2024 21:37

Saquarema - A Polícia prendeu um homem, no último sábado (31), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, por tráfico de drogas. Ao tentar se esconder dos agentes, ele chegou a se jogar em um brejo, mas os policiais conseguiram localizá-lo.



Segundo informações do G1, os agentes da Polícia Militar faziam patrulhamento de rotina na serrinha de Jaconé quando perceberam que um homem correu ao visualizar a viatura.



Ao tentar fugir dos policiais, o suspeito acabou ficando preso em um arame farpado e se jogou em um terreno alagadiço, deixando apenas o rosto para o lado de fora da água, para que os policiais não o encontrasse.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi apresentado a 124ª DP (Saquarema) e encaminhado para a central de flagrante, em Araruama, onde foi preso por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados e apreendidos pedras de crack, cocaína e maconha.



De acordo com a polícia, o homem já possui anotação criminal e tinha sido condenado a sete anos e meio de prisão.