DETRO-RJ suspendeu a linha Niterói X Saquarema temporariamenteReprodução/Internet

Publicado 30/08/2024 16:34

Saquarema - A Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade, por meio do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (DETRO-RJ), anunciou, nesta quinta-feira (29), a suspensão temporária do serviço de ônibus que opera a linha Niterói - Saquarema, via RJ-106, com serviço AC (rodoviário com banheiro), gerido pela Auto Viação 1001 Ltda. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o DETRO-RJ, a decisão foi tomada pelo baixo aproveitamento da linha, afirmando que era apenas um reforço.

A linha suspensa será substituída pela Araruama - Niterói (via RJ-106), com serviço AC. As ligações Niterói - Saquarema (via Jaconé) continuam operando normalmente.