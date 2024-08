Policiais prenderam homem por porte ilegal de arma em Saquarema - Reprodução/Internet

Publicado 30/08/2024 16:05

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) e policiais militares prenderam, nesta terça-feira (27), um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em sua residência, no bairro Basiléia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, durante ação de busca e apreensão.



Na casa do suspeito, as equipes localizaram uma pistola com numeração raspada. A arma estava escondida dentro do congelador.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante.