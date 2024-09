Serginho em corpo a corpo na Boca do Mato - Divulgação

Publicado 05/09/2024 18:53

Na tarde desta quinta-feira (5), o candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), realizou uma caminhada corpo a corpo na Boca do Mato, onde teve a oportunidade de ouvir os moradores de perto. Durante o evento, Serginho escutou críticas, sugestões e preocupações dos residentes sobre as necessidades e desafios enfrentados pelo bairro.

"É no contato direto com a população que entendemos as reais demandas do nosso povo. A Boca do Mato precisa de uma atenção especial, e eu estou aqui para ouvir e construir soluções juntos."

Ele também reforçou seu compromisso com a melhoria das condições de vida em Cabo Frio, destacando: "Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os bairros de Cabo Frio recebam o cuidado e o respeito que merecem. A mudança começa agora, e vai chegar a cada canto da nossa cidade."