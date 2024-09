Rafael Peçanha em corpo a corpo - Divulgação

Publicado 05/09/2024 17:48

Esta semana, o candidato a prefeito, Rafael Peçanha (REDE), caminhou junto com a sua vice, Leila Tomazinho (PSOL) e apoiadores, pelas ruas de dois dos bairros que mais sofrem com a falta de investimento em infraestrutura em Cabo Frio. Na terça-feira (3), andaram pelo Jacaré e na manhã desta quarta-feira (4), o corpo a corpo foi pelas ruas do bairro Jardim Caiçara.



Durante as caminhadas, comerciantes e moradores dos bairros reivindicaram a falta de infraestrutura das ruas, com diversos buracos que reabrem a cada temporada de chuvas, prejudicando motoristas, transeuntes, pessoas idosas e com deficiência.



“A principal questão é que falta um planejamento adequado para solucionar definitivamente o problema dos buracos na cidade, um trabalho técnico e eficaz para que a população não sofra a cada precipitação. Os moradores já sofrem com a falta de acessibilidade nas ruas do município e ainda tem que passar pelo transtorno da operação ineficaz de tapa-buracos. É dinheiro público mal aplicado que literalmente escoa junto com a chuva pelo ralo.” Destacou, Rafael.





O candidato reforçou para os moradores a importância de ter uma equipe qualificada para gerir pastas importante, como a Secretaria de Obras do município:



“Pensando em problemas pontuais da cidade como esse, que juntei um time com quase 40 especialistas para cuidar de Cabo Frio com soluções sustentáveis e eficazes, como o engenheiro Juarez Lopes, responsável pelo projeto de Desenvolvimento Urbano do plano de governo. Explicou, Rafael.

Nesta quinta-feira (5), Rafael tem reunião com moradores do Morro do Limão, às 18h. Na sexta (6), ele faz corpo a corpo no Tangará às 15h; às 17h tem roda de conversa no Caminho de Búzios e às 19h, tem reunião com moradores do bairro Manoel Corrêa. No sábado (7), às 9h, faz corpo a corpo na Rua Érico Coelho, no Centro e no domingo (8), estará na Feira de Tamoios às 10h.