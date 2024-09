Rafael Aguiar (PL) e a esposa, Mariane Quintanilha - Divulgação

Publicado 09/09/2024 14:18 | Atualizado 09/09/2024 14:20

Neste sábado (7) de feriado da Independência, as ruas de Búzios foram tomadas por tutores e pets durante a ‘Cãominhada’, promovida pelos candidatos a prefeito, Rafael Aguiar (PL), e a vice, Leandro de Búzios (MDB), da coligação “Búzios Vai Melhorar”. A concentração foi na Praça da Mandrágora, com percurso até a Feirinha da Ferradura, atraindo uma grande quantidade de moradores acompanhados de seus animais. Além de cães e gatos, um galo curioso também chamou a atenção do público.

O evento visa chamar a atenção para a causa animal. De acordo com o levantamento mais recente do Instituto Pet Brasil (IBP), o país abriga cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados, sob a tutela de organizações sem fins lucrativos e grupos de protetores.

Durante o evento, Rafael destacou a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para a proteção e bem-estar dos animais no município

“Com a Cãominhada, nós demos o primeiro passo para trazer à tona uma questão que há muito tempo é esquecida em nossa cidade: a causa animal. O abandono de animais, que vemos diariamente pelas ruas de Búzios, é um reflexo da falta de políticas públicas e de uma cultura de cuidado. É inadmissível que uma cidade como a nossa, conhecida por suas belezas naturais, não tenha um programa de proteção e acolhimento desses animais. Se eleito, vamos implementar um plano municipal de proteção animal, que incluirá castração gratuita, campanhas de adoção e conscientização, entre outras ações importantes apontadas pelos cuidadores da cidade”, anunciou.