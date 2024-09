Leandro da Rasa, ex-prefeito André Granado e Alexandre Martins - Divulgação

09/09/2024

A menos de 1 mês para as eleições municipais, o sábado (7) foi de intensa movimentação de campanha nos municípios da Região dos Lagos. Em Búzios, o prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Martins (REP), e seu vice, Leandro da Rasa (SDD), arrastaram cerca de 1.500 eleitores no bairro de José Gonçalves.



Candidatos à vereança pela coligação “A Força do Trabalho” (REP-PSDB-SDD-PP) também participaram do evento. Até o momento, Alexandre está a frente na pesquisa de intenção de voto, com 56%. Um novo levantamento está previsto para sair nesta segunda-feira (9).

