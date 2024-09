Fabinho Costa e Marciley Lessa em caminhada - Divulgação

Publicado 09/09/2024 15:39

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID) e Marciley Lessa (PL), foram para as ruas de Sapeatiba Mirim, neste sábado (7) de feriado da Independência. O local escolhido é onde mora Marciley.



De acordo com a organização, mais de 3 mil pessoas percorreram as ruas do bairro ao lado dos candidatos e do prefeito Vantoil Martins (CID). A caminhada contou também com a presença expressiva de grande parte dos candidatos a vereador pela coligação “Iguaba vai continuar avançando” (Republicanos / MDB / PL / PRD / AGIR / UNIÃO / PSD / Federação PSDB CIDADANIA / Avante / Solidariedade).



O evento reforçou o comprometimento de Fabinho e Marciley em trabalhar junto com a população para construir um futuro melhor para Iguaba Grande. Nesta segunda-feira (8), os candidatos farão a “Caminhada da Família”, no Boa Vista, a partir das 9h; às 18h, eles fazem comício no mesmo bairro.

Fabinho Costa (CID) e Marciley Lessa (PL), nas ruas de Sapeatiba Mirim Divulgação Fabinho durante caminhada Divulgação