Publicado 09/09/2024 17:23

Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL), candidato à reeleição, juntamente com seu vice, Diego Silveira (MDB), levaram uma multidão na “Caminhada da Vitória”, realizada neste sábado (7), saindo da Praça do Guarany e passando pelo centro da cidade.



A “onda verde” veio carregada de disposição e muita música. Verde é a cor do governo atual, que concorre com o laranja da oposição.



Os candidatos a vereador da coligação “A Força do Trabalho” (PL-MDB-PSDB/Cidadania-PSD-PODE) participaram em peso do evento.



Confira alguns registros: