Fabricação ilegal de armas de fogo - Divulgação/PF

Publicado 10/09/2024 14:28

Arraial do Cabo - A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta segunda-feira (9) que resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos por fabricação ilegal de armas de fogo na casa onde morava, localizada em Arraial do Cabo.



Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram uma submetralhadora em processo de fabricação artesanal, além de diversos outros materiais utilizados na produção de armas de fogo.

A investigação teve início após a identificação de um perfil em uma plataforma de vídeos, onde o homem divulgava conteúdos sobre a fabricação caseira de armas. As publicações chamaram a atenção das autoridades, que iniciaram um monitoramento e conseguiram identificar o responsável pela produção ilegal.



A operação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Rio de Janeiro (FICCO/RJ) e da Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (FICTA).



O preso foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde será autuado por porte e fabricação ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal alerta para os perigos da fabricação e do comércio ilegal de armas de fogo, que podem gerar graves consequências para a sociedade.