Publicado 10/09/2024 17:16 | Atualizado 10/09/2024 17:17

Cabo Frio - Os municípios brasileiros partilham, nesta terça-feira (10), R$ 4.276.269.144,67 referentes ao primeiro decêndio de setembro, do Fundo de Participação do Municípios (FPM). O valor é 8% maior do que o registrado no mesmo período de agosto de 2024. Mas Cabo Frio está fora desta lista e figura entre as 35 prefeituras bloqueadas para recebimento da verba.

A lista consta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Entre os fatores que levam ao impedimento estão dívidas dos municípios com a União ou atraso na prestação de contas

O Siafi reúne informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira.