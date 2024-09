Ex-prefeito, Andinho Brito, à esquerda e decisão judicial à direita - Reprodução

Ex-prefeito, Andinho Brito, à esquerda e decisão judicial à direita Reprodução

Publicado 25/09/2024 15:20

Nesta terça-feira (24), a juíza Cristiane da Silva Brandão Lima, da 146ª Zona Eleitoral de Arraial do Cabo, manteve o indeferimento da candidatura de Andinho Brito (União), ex-prefeito do município e postulante ao cargo nas eleições deste ano. A decisão rejeitou o recurso apresentado por Brito e julgou procedente as ações movidas pela coligação “A Força do Trabalho”, do atual prefeito Marcelo Magno (PL), e pelo Ministério Público Eleitoral.