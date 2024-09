Jornais apreendidos continham acusações contra o candidato à prefeitura, Dr. Serginho (PL), que aparece segurando um exemplar na foto - Reprodução

Jornais apreendidos continham acusações contra o candidato à prefeitura, Dr. Serginho (PL), que aparece segurando um exemplar na fotoReprodução

Publicado 19/09/2024 13:00

Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil de Cabo Frio conduz uma megaoperação que resulta na apreensão de diversos materiais de campanha eleitoral ligados à prefeita e candidata à reeleição, Magdala Furtado (PV). Os materiais, encontrados em uma residência no município, incluíam jornais e panfletos que supostamente seriam distribuídos durante a madrugada. O conteúdo desses materiais fazia acusações contra o candidato à prefeitura, Dr. Serginho (PL).



A operação foi deflagrada após a emissão de um mandado de busca e apreensão, motivado por informações de que os materiais seguiam um formato similar ao de um jornal difamatório que circulou recentemente na cidade de Armação dos Búzios. As investigações apontam que mais de 5 mil exemplares já estavam prontos para distribuição em Cabo Frio.



Dr. Serginho, em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou ter recebido a denúncia de um membro da equipe de Magdala Furtado, e que os jornais continham acusações de que ele estaria envolvido com funcionários fantasmas e grupos paramilitares.





À coluna, Serginho garantiu que a denúncia já foi comunicada à “Delegacia, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao Ministério Público Eleitoral (MPE)”.



A Polícia Civil continua investigando o caso, e há possibilidade de que o material apreendido seja encaminhado à Polícia Federal, que atua na investigação de crimes eleitorais e fake new, uma vez que a disseminação de informações falsas também configura crime eleitoral e federal.