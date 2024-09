Arlete do Mercado, candidata a prefeita de Arraial do Cabo - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 18/09/2024 16:38

Em Arraial do Cabo, depois de ficar sabendo do indeferimento da candidatura de Andinho Brito (União), a candidata a prefeita, Arlete do Mercado (Novo), partiu para o ataque e resolveu convocar a oposição pra apoiá-la.



Esse movimento vai, naturalmente, criar um esvaziamento da candidatura do Andinho, que a essa altura do campeonato deve estar mais azucrinado do que gaivota vaiada na Praia Grande quando erra pesca, né?





O que corre nos bastidores é que a candidata está conversando com a turma da oposição para unir o grupo do ex-prefeito em torno dela. Se isso continuar nesse ritmo, já que os votos do Andinho ficarão zerados, é bem capaz de Arlete ainda pegar um pedação dos eleitores e criar um derretimento nos votos de Andinho, independente da negativa dele da justiça.