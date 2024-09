Com o indeferimento da candidatura, todos os votos recebidos por Andinho serão nulos, exceto se o candidato conseguir êxito em recurso no TRE-RJ ou TSE - Reprodução

Com o indeferimento da candidatura, todos os votos recebidos por Andinho serão nulos, exceto se o candidato conseguir êxito em recurso no TRE-RJ ou TSEReprodução

Publicado 16/09/2024 13:44

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, candidato ao cargo este ano, Andinho Brito (União), teve o registro de candidatura indeferido pela justiça eleitoral, por inelegibilidade, nesta segunda-feira (16). A juíza Cristiane da Silva Brandão Lima, da 146ª Zona eleitoral julgou procedente as ações movidas pela Coligação “A Força do Trabalho”, do prefeito Marcelo Magno (PL), e Ministério Público Eleitoral.

Entre os motivos principais estão as contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo, referentes aos exercícios de 2013, 2015 e 2016, período em que exerceu o cargo de prefeito.

Além das contas, a juíza elenca, em sua decisão condenação por abuso de poder político, condenação por lesão ao erário, falta de prestação de contas acerca de recursos de convênio firmado entre o município e a Funasa e condenação por conduta vedada.

Com o indeferimento da candidatura, todos os votos recebidos serão nulos, exceto se o candidato conseguir êxito em recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) ou Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato não havia se posicionado até o fechamento da matéria.