Rafael Peçanha durante campanha no final de semana - Divulgação

Publicado 16/09/2024 12:53

O candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha (Rede), realizou na manhã deste sábado (14) um corpo a corpo com moradores do bairro Nova Califórnia, em Tamoios, no segundo distrito.

Durante a visita, Rafael ouviu atentamente as demandas da população local, que sofre com a ausência de políticas públicas adequadas, e aproveitou a oportunidade para apresentar suas propostas de governo.

O candidato destacou que a região de Nova Califórnia enfrenta grandes dificuldades, principalmente nas áreas de saúde, educação e moradia. “Nossa luta é por saúde de qualidade, educação digna, moradia adequada e pelos direitos básicos que têm sido negados à população. Não aceitamos mais o descaso e a falta de compromisso com a nossa gente”, afirmou Rafael, demonstrando preocupação com o abandono da região por parte do poder público.

Além da visita a Tamoios, o candidato também participou de uma caminhada no bairro Manoel Corrêa, onde deu continuidade às atividades de sua agenda política do dia.

O evento marcou mais uma etapa de sua campanha, na qual ele reforça o compromisso com melhorias nas condições de vida da população e com a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades das comunidades mais carentes de Cabo Frio.

Rafael Peçanha segue com uma plataforma voltada para o fortalecimento dos serviços básicos, prometendo que, se eleito, vai priorizar a qualidade de vida dos cidadãos, com foco na saúde, educação e infraestrutura.