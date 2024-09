Rafael Peçanha e apoiadores - Divulgação

Rafael Peçanha e apoiadoresDivulgação

Publicado 12/09/2024 19:46

O candidato a prefeito de Cabo Frio, Rafael Peçanha (REDE), realizou corpo a corpo nesta quinta-feira (12), em Unamar, no distrito de Tamoios.

Rafael começou a caminhada às 14h, partindo do Shopping Unapark e percorrendo as ruas e comércios do bairro, acompanhado de apoiadores, candidatas e candidatos a vereadores, destacando sua nominata como "a mais tamoiense de Cabo Frio", já que quase metade do seu "time" de futuros vereadores e vereadoras é formado por moradores do local:

”O nosso partido é o que tem mais candidatos de Tamoios, com quase 50% deles do distrito, e isso porque a gente valoriza de verdade esse lugar, pisa esse chão e quer lutar para que haja justiça e para que não tenha mais divisão na nossa cidade.”

Durante a caminhada, entre as diversas reclamações da população, a que mais foi reivindicada foi a mobilidade urbana, principalmente as da rodovia Amaral Peixoto e Av. da Independência, responsabilidades do estado e da prefeitura, máquinas representadas pelas candidaturas adversárias de Peçanha.

Nesta sexta-feira (13), o candidato tem reunião às 16h com a Frente Popular em Defesa do SUS - Cabo Frio e às 18h um encontro online com os eleitores internautas na Live - “Sextou com Rafa”.