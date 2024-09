Prefeito Alexandre Martins e outras autoridades locais - Rede social

Publicado 11/09/2024 15:55 | Atualizado 11/09/2024 15:55

Búzios - Em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (11), a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios passou oficialmente a ser comandada por Geraldo Assed Estefan. O novo delegado assume no lugar de Luiz Henrique Ferreira Guimarães. O evento contou com a presença de importantes autoridades, incluindo o Prefeito Alexandre Martins, que destacou a importância de uma gestão integrada entre as forças de segurança.



Durante a cerimônia, Alexandre Martins ressaltou que a chegada de Estefan representa uma oportunidade crucial para potencializar as ações de segurança no município. “A segurança pública é prioridade em nossa gestão, e acreditamos que, com a experiência e liderança do novo delegado, vamos avançar ainda mais na proteção da nossa população”, afirmou o prefeito. Ele enfatizou que a Prefeitura de Búzios continuará investindo e apoiando iniciativas que promovam mais segurança para os moradores e turistas da cidade.



A troca de comando reforça a união das forças de segurança, com o Tenente Sandro, comandante da 5ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar, também presente no evento. Ele salientou a importância da parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para combater a criminalidade de forma eficaz e integrada. A cooperação entre essas instituições, junto ao apoio da administração municipal, foi apontada como um pilar para garantir a tranquilidade em Búzios, especialmente durante a alta temporada.



A expectativa é de que novas estratégias sejam implementadas para combater a violência na cidade, que é um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos.

