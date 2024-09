Freixo, Elika Takimoto e Diego Silva - Rede social

Publicado 11/09/2024 15:35 | Atualizado 11/09/2024 16:14

Cabo Frio - Tem um ditado que diz “quem tem padrinho, não morre pagão”. E se além de padrinho, ainda tiver uma avó baluarte da esquerda, aí, esquece! É o caso do Diego da Silva, neto de Benedita da Silva, uma das maiores referências da política brasileira e um símbolo do Partido dos Trabalhadores. Diego é morador de Cabo Frio e com DNA de Bené, não fugiu da raia e se lança na política entrando na disputa por uma das 17 cadeiras da câmara cabofiense.

PADRINHO E MADRINHA

Se Bené já é um cabo eleitoral e tanto, imagina ainda contar com apoio de outros dois nomes de destaque do PT, como Marcelo Freixo e Elika Takimoto? Diego teve essa sorte. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a deputada estadual mais votada do PT nas últimas eleições para a Alerj, Elika Takimoto, entraram de corpo e alma na campanha de Diego. Tanto é assim que vieram em Cabo Frio fazer panfletagem nos comércios. Diego e Elika caminharam pelo entorno da Praça de São Cristóvão. Já Marcelo Freixo fez um corpo a corpo com Diego pelas ruas do Centro, partindo do Largo Santo Antônio.

Diego não escondeu o contentamento de contar com esse auxílio luxuoso: “É uma alegria e uma honra poder contar com agentes políticos como a Elika e o Freixo na nossa caminhada. Ser um vereador de mandato em prol das lutas coletivas é o nosso desejo, contar com o apoio e a experiência deles para ajudar a transformar Cabo Frio é uma grande satisfação”, disse ele.

