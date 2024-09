Andinho Brito e requerimento do Ministério Público - Reprodução

Publicado 12/09/2024 13:17

O processo do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Andinho Brito (UNIÃO), que ainda espera o deferimento (ou não) da justiça eleitoral do registro de sua candidatura, tem novidades. Nesta quarta-feira (11) pela manhã, a Coligação do Prefeito Marcelo Magno (PL) apresentou suas manifestações finais em que pede para ser reconhecida a inelegibilidade por rejeição de contas de Andinho, referente aos exercícios de 2013, 2015 e 2016, julgadas pela Câmara de vereadores.

Já o Ministério Público Eleitoral, no final da tarde, também apresentou suas manifestações finais, requerendo a procedência da Ação de Impugnação do pedido do registro de candidatura do ex-prefeito por contas reprovadas pela Câmara Municipal, justificando que a suposta “nulidade e suspensão do parecer do TCE-RJ”, não altera o julgamento do parlamento, que é soberano nessa questão.

Diante disso, a expectativa é que até sexta-feira (13) – que dia – deve sair o julgamento. Conversamos com vários advogados especializados em eleitoral, e a aposta é que ele tome um indeferimento. Se isso acontecer de fato, certamente Andinho sofrerá um derretimento natural. No Cabo já tem quem aposte que Arlete do Mercado (NOVO), fique empatada com Andinho na reta final da eleição. Será?