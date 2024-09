À esquerda, Dr. Serginho (PL) e à direita, prefeita Magdala Furtado (PV). - Reprodução/ Divulgação

À esquerda, Dr. Serginho (PL) e à direita, prefeita Magdala Furtado (PV).Reprodução/ Divulgação

Publicado 17/09/2024 15:40

Nesta segunda-feira (16), Cabo Frio amanheceu com uma nova pesquisa realizada pelo instituto Ágora Pesquisa, a qual mostra que Serginho (PL) se mantém na liderança, com 67% das intenções de voto na pesquisa estimulada, ampliando a vantagem para 51 pontos percentuais sobre a atual prefeita, Magdala Furtado (PV), que aparece com 16%.



Com a maior rejeição entre os candidatos – 43%, Magdala Furtado enfrenta um desafio maior na conquista do eleitorado cabo-friense. Vale destacar que este é o segundo levantamento após Magdala se juntar ao ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), confirmando que o político não conseguiu transferir votos à prefeita, coisa que todos sabem que é realmente difícil. Aliás, antes dela se juntar com MM, já tinha pesquisa mostrando que se houvesse essa união, Serginho morderia um bom pedaço do eleitorado dele. O lado positivo é que a rejeição da atual prefeita caiu de 48,5% para 43%, o que não é suficiente, até o presente momento, para dar a reviravolta que ela necessita.



Grupo tenta desqualificar resultado

Em resposta à negativa, a estratégia do grupo de Magdala tem sido desqualificar o resultado, porém eles não apresentam, nem publicam ou registram uma pesquisa própria. A propósito disso, Léo Mendes (MDB), candidato a vice na chapa de Magdala, afirmou que, na opinião dele, a pesquisa divulgada pela oposição é “Fake”. Segundo Léo, apesar de registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o levantamento apresenta diversas inconsistências que colocam em xeque a sondagem.



“Para começar, colocaram o nome da prefeita errado, o que acaba induzindo o eleitor ao erro, não reconhecendo a prefeita. Além disso, o Instituto não entregou todos os documentos para o TSE, como por exemplo, a relação de bairros onde foram realizadas as entrevistas. Também não foi entregue o relatório completo da pesquisa à Justiça Eleitoral”, pontuou Léo Mendes. Ainda segundo ele, a pesquisa foi totalmente direcionada para que as pessoas escolhessem o candidato Serginho, já que o nome dele aparece como primeira opção em todas as perguntas. "Uma cidade de 172 mil habitantes e só entrevistarem 500 pessoas. O que vemos nas ruas é bem diferente. É importante salientar que a rejeição vem do governo e não de Magdala, que está apenas há um ano à frente da gestão. O que estamos vendo é essa tentativa desesperada de mostrar um cenário favorável ao adversário, mas que não é real”, afirma o vereador e candidato a vice-prefeito. Confira no vídeo abaixo:





Matéria do O Dia mostrando José Bonifácio na liderança da pesquisa em 2020 Reprodução/ O Dia

Prefeita está enganada

Já o argumento de Magdala, que chegou a falar sobre isso em alguns discursos, é que em 2020 o cenário era exatamente o mesmo, que Serginho dizia que estava na frente, mas José Bonifácio (PDT) venceu a eleição. Porém, a prefeita está enganada. Em 2020, uma pesquisa foi publicada no dia 10 de novembro, faltando menos de 1 semana para a eleição, mostrando o contrário do que ela tem defendido. Na verdade, quatro anos atrás Serginho não esteve à frente, quem estava confortavelmente liderando as pesquisas era Zé, com 32,9% das intenções de voto, deixando Serginho em 2º lugar, com 18,9% . Um cenário completamente contrário do que se apresenta hoje.